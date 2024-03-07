Украина разработала план по конфискации российских замороженных активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с участием представителей министерств сообщил, что Киев имеет план доступа к замороженным российским активам. Слова главы правительства передает агентство «Мы — Украина».

По его словах, в партнерских странах заморожено около €300 миллиардов российских суверенных активов.

«Наша цель и позиция однозначна — доступ ко всем этим активам», — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина готовит юридическую позицию и необходимые правовые механизмы для изъятия этих активов, и первые результаты уже есть.

Премьер-министр проводил совещание с участием представителей МИД, Минюста, Минфина, Минэкономики и Национального банка Украины.

До этого газета Politico писала, что США и Евросоюз не могут достичь договоренности по вопросу конфискации замороженных российских активов для Украины. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон готов одолжить Украине «все замороженные активы» Центробанка РФ на территории Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, что власти упростят создание личных фондов для возвращения активов в РФ.