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В Вашингтоне заговорили об угрозе американской промышленности со стороны Китая

В США испугались экспансии китайских электромобилей на местный рынок

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«Газета.Ru»

Китай может захватить американский рынок электромобилей, предупредила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Ее слова приводит CNBC.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай активно наступает на нашу промышленность, хотя сейчас мы создаем невероятные возможности для производителей», — отметила она.

Китай воспринимается как угроза для американской автомобильной промышленности, поскольку экспорт автомобилей в США снижается, а такие компании, как General Motors, сокращают международные операции, отмечает издание. Между тем Китай по итогам прошлого года вырвался в лидеры по экспорту авто, обогнав Японию.

До этого сообщалось, что японские компании Suzuki и Skydrive начали производство летающего автомобиля.

Ранее «Мегамаркет» запустил онлайн-продажи автомобилей.

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