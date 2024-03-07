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Экономист предрек дальнейшее падение выдач ипотеки россиянам

Экономист Лобода: в 2024 году выдачи ипотеки россиянам рухнут вдвое

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Depositphotos

При сохранении высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас — 16%) объемы выдачи ипотеки упадут в два-три раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя падение выдачи ипотеки в 2023 году до четырехлетних минимумов.

Экономист связал этот результат с высокими процентами банков по коммерческой ипотеке (доходят до 25%), а также с ужесточением требований ЦБ к заемщикам по льготным программам, где первоначальный взнос вырос до 30% стоимости нового жилья.

«При высоких процентных ставках по ипотеке такая тенденция будет сохраняться. Отмена программы льготной ипотеки с 1 июля окажет дополнительное негативное влияние на динамику ипотечного рынка. Возобновление роста спроса на ипотеку может быть на фоне пересмотра ключевой ставки ЦБ в сторону снижения. Но это произойдет не ранее середины осени текущего года», — отметил Лобода.

Он добавил, что в 2024 году вплоть до осени будут наблюдаться признаки охлаждения российского рынка недвижимости вместо перегрева. Высокая ключевая ставка замораживает рынок кредитования, подытожил Лобода.

Выдачи ипотеки в России по итогам первых двух месяцев 2024 года откатились к четырехлетнему минимуму, сообщило РБК со ссылкой на статистику Frank RG. За период с января по февраль этого года российские банки одобрили жилищных кредитов на общую сумму в 598,4 млрд рублей. Меньше ипотеки в стране выдали только за аналогичный период 2020 года — 498,5 млрд рублей.

Ранее в Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке.

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