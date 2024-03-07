Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Решетников рассказал, о чем договорились Москва и Баку

Решетников: Москва и Баку запланировали меры для восстановления турпотоков

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия и Азербайджан запланировали ряд мер для восстановления взаимных туристических потоков, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников после переговоров с азербайджанским коллегой Микаилом Джаббаровым.

«Второй точкой переговоров стали вопросы, связанные с туризмом. У нас взаимные потоки растут, но в то же время пока еще не восстановились. И для этого мы запланировали ряд шагов, связанных с взаимным продвижением на рынке двух стран наших туристических продуктов, решением вопросов с платежами, совместного использования туристического потока. Была важная встреча по линии министерств экономики», — отметил Решетников.

В ходе этой встречи Россия и Азербайджан обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, взаимных инвестиций, торговли.

«Поскольку наша торговля растет, она становится сложнее по многим позициям. Возникают вопросы, возникают какие-то барьеры, которые мы обсуждаем, которые мы систематически снимаем. Очень насыщенно, все очень конструктивно. Вопрос о конечном деле транспортных коридоров и экономических эффектов от их развития также обсуждали.Очень активное развитие двусторонних экономических отношений, безусловно, является драйвером для повышения благосостояния жителей наших стран», — заключил министр.

Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Россией по итогам прошлого года достиг $4,358 млрд (+17,5% за год).

Ранее Решетников рассказал, как Россия поможет Азербайджану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами