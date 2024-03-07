На конкурсе «Дело в людях» оценят проекты в области инвестиций в человеческий капитал

Стартовал прием заявок на участие в XVII всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», сообщили в Ассоциации менеджеров, которая является организатором конкурса.

Проект включает в себя конкурс лучших практик по ESG и корпоративной социальной ответственности, а также одноименный форум, в рамках которого эксперты делятся опытом и своим видением построения устойчивого развития и ответственного подхода к бизнесу.

Как отметила заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук, несмотря на геополитическую ситуацию последних лет, тема устойчивого развития не только не теряет своей актуальности, но и приобретает новые векторы развития.

По ее словам, следование принципам ESG становится важным фактором сохранения конкурентоспособности компаний и неотъемлемой частью бизнес-процессов.

«Мы видим, как наращивается интерес к проекту «Дело в людях». Например, в прошлом году было много действительно сильных, вовлекающих проектов. Конкурс в некоторых номинациях доходил до 11 претендентов на одно призовое место», — сообщила Катерина Киндрук.

Она уточнила, что организаторы проекта выступают за беспристрастность и непредвзятость.

В этом году Ассоциация менеджеров усовершенствовала методику и критерии отбора победителей, добавила заместитель исполнительного директора организации.

«Следуя трендам ESG-сообщества, мы ввели четыре новые номинации: «Поколение будущего», «Устойчивый туризм», «ESG-старт» и «ESG-трансформация». Мы уверены, что одни из самых ярких заявок будут поданы именно в этих номинациях», — заявила она.

Очная защита проектов начнется 12 августа. По результатам презентаций члены жюри определят победителей этого года в 11 номинациях и выберут обладателя звания гран-при.

Конкурс корпоративных проектов «Дело в людях» проводится 17 лет. За это время в нем приняли участие более 700 компаний. Проект позволил создать целое сообщество представителей российского бизнеса, для которых приоритетным фактором успешного функционирования компании в современных условиях являются ее нематериальные активы — сотрудники, накопленные знания, надежные партнерские отношения, социальная репутация.

Заявки будут приниматься до 28 июня.

Официальный партнер конкурса — медиахолдинг Rambler&Co.