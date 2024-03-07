Мобильные операторы России подвели итоги работы в 2023 году

«Большая четверка» мобильных операторов России (МТС, «Билайн», «Ростелеком», «МегаФон») продемонстрировали рост основных финансовых показателей в 2023 году, следует из отчетности компаний.

Консолидированная выручка МТС за 2023 год увеличилась на 13,5%, до 606 млрд рублей, «Ростелекома» — на 13%, до 707,8 млрд рублей, «МегаФона» — на 11,4%, до 444 млрд рублей, и «Вымпелкома» — на 6%, до 303,47 млрд рублей.

Рост продемонстрировали и такие показатели прибыли, как OIBDA/EBITDA, представляющие собой доход до вычета амортизации, переоценки активов, налогов и процентов. Эти показатели аналитики часто используют для сравнения финансовых результатов компаний с точки зрения рентабельности.

«По текущей отчетности не так просто сравнивать телеком-компании друг с другом. Хороший показатель для сравнения — рентабельность OIBDA/EBITDА, который отражает отношение прибыльности к выручке. По нему можно судить об эффективности бизнеса и текущем положении дел в компаниях», — прокомментировал генеральный директор «Телеком-Дэйли» Денис Кусков.

Согласно отчетам, лидером по показателю рентабельности в 2023 году стал билайн с 42,5%. На втором месте - «Ростелеком» (40,82%), далее следуют «МегаФон» (40%) и МТС (39,1%), отметил Кусков.

При этом чистая прибыль МТС увеличилась в 2023 году на 67,5%, до 54,6 млрд рублей, «МегаФона» — на 43,2%, до 39,98 млрд рублей, «Ростелекома» — на 20%, до 42,3 млрд рублей. Самый сильный рост показал «Билайн»: скорректированная чистая прибыль «Вымпелкома» в 2023 году выросла в 6 раз, до 3,37 млрд рублей.

Двое из «большой четверки» продемонстрировали также значительный рост прибыли за четвертый квартал прошлого года: «Вымпелком» — в пять раз, МТС – в три раза (в годовом выражении).

«Прошедший год показал, что российский рынок телекоммуникаций смог справиться с вызовами, возникшими из-за сложностей с поставками зарубежного оборудования и других санкционных ограничений. Компании в целом решили свои проблемы как за счет диверсификации поставщиков, так и путем создания собственных ИТ-решений», — подчеркнул Кусков.

По его словам, крупнейшие операторы смогли не только увеличить доходы от телеком-услуг, но и перешли к активному расширению сфер своей деятельности.

«Например, все больше доходов приносят услуги в области облачных сервисов, кибербезопасности, работы с большими данными», — добавил он.

В текущем году фондовые аналитики ожидают в телеком-сегменте продолжения роста показателя средней выручки на одного пользователя. Это должно стать результатом дальнейшего развития экосистем, внедрения новых цифровых сервисов и решений (в том числе в сегменте B2B), а также повышения эффективности бизнес-процессов за счет их автоматизации.