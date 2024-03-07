Выдачи ипотеки в России рухнули до четырехлетнего минимума

Выдачи ипотеки в России по итогам первых двух месяцев 2024 года откатились к четырехлетнему минимуму, пишет РБК со ссылкой на данные Frank RG.

За период с января по февраль российские банки одобрили ипотечных кредитов на общую сумму в 598,4 млрд рублей. Меньше ипотеки в стране выдали только за аналогичный период 2020 года — 498,5 млрд рублей.

Средняя сумма ипотечных займов в феврале сократилась на 3% к январю, до 3,89 млн рублей, что сравнимо с показателями июля 2023 года.

Замедление ипотечного кредитования было ожидаемо. Дело в том, что с 2024 года в стране ужесточили условия для получения льготной ипотеки. Так, максимальный размер займа по госпрограмме снизился до 8%, а минимальный первоначальный взнос увеличился до 30%.

Накануне ипотечный брокер предрек рост цен на аренду квартир в России.

Ранее стало известно, сколько россиянок взяли ипотеку.