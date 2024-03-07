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Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов

Акционеры Polymetal одобрили продажу «Мангазея Майнинг» российских активов

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Serguei Fomine/Global Look Press

Акционеры компании Polymetal проголосовали за продажу российских активов в виде юрлица «Полиметалл» компании «Мангазея плюс», которая является структурой группы «Мангазея майнинг». Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили представители Polymetal, за продажу российского бизнеса компании проголосовали 96,74% акционеров. Отмечается, что сделку собираются закрыть в ближайшее время.

О намерении продать активы в РФ Polymetal сообщила 19 февраля текущего года. Отмечается, что российский бизнес оценивается в рамках сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 млрд чистого долга.

Сам «Полиметалл» передаст Polymetal до завершения сделки дивиденды в размере $1,429 млн, из которых $278 млн предназначены общекорпоративным целям, а $1,151 млн пойдут на полную уплату внутригрупповой задолженности. Акционеры Polymetal получат денежное вознаграждение от покупателя $50 млн.

Позднее компания уточнила, что планирует продолжать торговаться на Мосбирже.

Ранее компания «Леруа Мерлен» сменила название.

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