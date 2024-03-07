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Нигерия пригласила к сотрудничеству российские нефтегазовые компании

Министр Туггар: двери для российского бизнеса в Нигерии всегда открыты

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Charlie Riedel/AP

Правительство Нигерии заинтересовано в сотрудничестве с Россией по нефти и газу и приняло меры, чтобы сделать это направление более привлекательным. Об этом РИА Новости рассказал глава МИД Нигерии Юсуф Туггар.

«Нам это очень интересно. Двери всегда открыты для российского бизнеса, и для российских компаний, которые работают в области углеводородов, никогда закрытыми не были», — подчеркнул министр.

Чтобы повысить привлекательность Нигерии для иностранных компаний, местные власти пересмотрели нефтяные и газовые законы. В результате был принято постановление, в рамках которого в стране создали отдельный орган, регулирующий поиск, разведку месторождений и добычу углеводородов, отметил Туггар.

«Мы сидим на 206 трлн куб. футов газа, и мы должны использовать их», — сказал дипломат.

До этого стало известно о планах Нигерии подать заявку на вступление в БРИКС.

Ранее БРИКС опередил G7 по паритету покупательной способности.

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