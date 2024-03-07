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Поставки российских полуфабрикатов в Европу упали до пятилетнего минимума

Eurostat: экспорт железорудных полуфабрикатов из РФ в Европу за год упал на 21%

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Shutterstock/M.Khebra

Поставки железорудных окатышей из России в ЕС по итогам 2023 года сократились на 21,3%, до 1,19 млн тонн. Показатель стал минимальным за последние пять лет. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Eurostat.

В денежном выражении экспорт просел еще значительнее — на 38% год к году, до $419 млн. При этом в декабре 2023 года поставки активизировались. За месяц объем ввозимых в Европу российских полуфабрикатов вырос в четыре раза в годовом выражении и составил 127,6 тыс. тонн.

Несмотря на просадку, Россия остается в числе ключевых поставщиков окатышей в европейские страны и обеспечивает 45,5% от общего объема импорта. В числе других крупных импортеров также Ливия, США и Венесуэла.

До этого в России обсудили, как будет развиваться алюминиевая отрасль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия и Китай за зиму нарастили объем торговли почти на 10%.

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