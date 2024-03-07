Товарооборот России и Китая за зиму вырос почти на 10%

Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за январь-февраль увеличился на 9,3%, до $37 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Поставки из КНР в РФ за период выросли на 12,5% и составили $16,8 млрд. Импорт товаров из России за период увеличился на 6,7%, достигнув $20,2 млрд.

Основная часть закупок Китая пришлась на российские энергоносители: нефть, природный газ и уголь. Также азиатская страна активно закупала медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.

Россия в основном вывозила из КНР автомобили, смартфоны и компьютеры, промышленное и специализированное оборудование, игрушки и обувь.

В 2023 году Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заняв четвертое место в ряду внешнеторговых контрагентов Пекина.

До этого стало известно, что Россия установила рекорды торговли с дружественными странами.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и стран Персидского залива установил новый рекорд.