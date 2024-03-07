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Россиянам рассказали, какую выгоду дает бумажная трудовая книжка

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: бумажная трудовая нужна для досрочной пенсии

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В ряде случаев бумажная трудовая книжка может быть единственным источником информации не только о работе россиян, но и об имеющихся поощрениях, характере работы — вахта или сезонная работа, что особенно важно претендентам на досрочную пенсию. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Если трудовая книжка утеряна, ее можно «восстановить» — оформить дубликат. Для этого нужно обратиться к работодателю по последнему месту работы или к новому работодателю при трудоустройстве с заявлением об оформлении новой трудовой книжки. Для внесения записей о стаже по предыдущим местам работы потребуются подтверждающие стаж документы — со слов работника, как и на основании простой копии утерянной трудовой такие записи не производятся», — отметила эксперт.

По ее словам, в качестве подтверждающих стаж и периоды трудоустройства документов у работника могут запрашиваться справки с предыдущих мест работы, содержащие сведения о приеме на работу, переводе на другую должность, увольнении. Сейчас это форма СТД-Р (выписка из электронной трудовой), а также СТД-СФР. Ее можно оформить через портал госуслуг, МФЦ или при личном обращении в Социальный фонд России.

«Чтобы понять, насколько важно восстанавливать потерянную бумажную трудовую книжку, нужно проанализировать сведения, которые в ней содержались. Если внесенные в нее периоды работы отражены в базе Социального фонда России (в форме СТД-СФР), в электронной трудовой, то паниковать не стоит. Можно оформить дубликат трудовой с отражением имеющихся кратких сведений о стаже и периодах работы на основании данных из Социального фонда», — пояснила Дайнеко.

Если сведения из потерянной трудовой имеют принципиальное значение и в базе Соцфонда не отражены (подтверждение длительного стажа, указания о вахтовом или сезонном характере работы, сведения о поощрениях и награждениях) для отдельных льгот (например, для досрочного назначения пенсии), нужно восстанавливать сведения об этих периодах, добавила эксперт.

По ее словам, трудовая деятельность (ее фиксация в трудовой книжке) напрямую связана с формированием пенсионных прав россиян. Сейчас основание для назначения пенсии — наличие необходимого стажа и баллов ИПК, которые формируются не по факту записи в бумажной трудовой, а по сведениям, подаваемым в СФР работодателем и уплаченным за работника страховым взносам. Именно поэтому бумажный вариант постепенно теряет свою актуальность, и сейчас при первичном трудоустройстве бумажная трудовая книжка уже не оформляется.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла.

Ранее в Госдуме рассказали «Газете.Ru», что можно сделать в случае нехватки стажа для пенсии.

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