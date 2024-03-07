Финансист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит от 88 до 93 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Курс вероятно будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88-93, тяготея к его середине. Пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, российские экспортеры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки остаются высокими. Какие-то изменения в этих условиях могут быть скорее во втором квартале 2024 года», — отметил финансист.

По данным Мосбиржи на 9:02 мск 7 марта, доллар стоит 90,7 рубля. Курс американской валюты вырос на 11 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов 6 марта. Рубль на торгах Мосбиржи в среду заметно укрепился. Доллар впервые с начала февраля приближался к 90 рублям, евро установил трехнедельный минимум немного ниже 98 рублей, юань впервые с начала февраля опускался к 12,47 рубля.

С февраля рубль укрепился к валютам на 3%. Налоговый период в России, обязательные продажи валютной выручки экспортерами, высокие рублевые процентные ставки играют в пользу нацвалюты. Против рубля играют повышенные госрасходы и высокий спрос на валюту со стороны зарубежных компаний.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев объяснил «Газете.Ru» падение курса евро.