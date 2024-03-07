На аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве был запущен первый котел

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что на Шагонарской ТЭЦ, где 6 марта произошел взрыв с нарушением теплоснабжения, запущен первый котел, еще два готовятся к запуску. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Ховалыга, запущен котел, поддерживающий температуру воды в трубах по всему городу на уровне около +40°C. Для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии обеспечена циркуляция воды.

Глава республики отметил, что еще два котла готовятся к запуску. В настоящее время проводится обход с проверкой многоквартирных домов на выявление возможного повреждения труб и оперативного ремонта.

Ранее сообщалось, что специальный самолет МЧС России доставит в город Шагонар в Туве, где произошел взрыв на ТЭЦ, тепловые пушки и обогреватели.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в связи с пожаром на ТЭЦ в Туве.

Ранее на ТЭЦ в столице Киргизии произошла авария.