Власти упростят создание личных фондов для возвращения активов в РФ

Минэкономразвития РФ разработало поправки, упрощающие создание и регулирование в стране личных фондов, которые помогают эффективно управлять активами при жизни и после кончины предпринимателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два законопроекта, вносящих изменения в Гражданский кодекс и отдельные федеральные законы.

«Личный фонд» является прижизненным наследственным фондом. Данный термин появился в российском законодательстве в 2022 году как альтернатива частным фондам и трастам. Он создается гражданином для управления имуществом, а одним из условий его создания является передача лицу имущества, чья рыночная стоимость составляет не менее 100 млн руб.

После кончины учредителя личного фонда наследование имущества происходит не по нормам наследственного права, а по правилам, утвержденным учредителем, отмечает издание.

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов пояснил, что упрощение регулирования личных фондов призвано стабилизировать управление российскими компаниями и ускорить переход активов в юрисдикцию РФ.

До этого в Госдуме призвали освободить студентов и срочников от уплаты пошлины за получение свидетельства о праве на наследство.

Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов одолжить Украине «все замороженные активы» Центробанка РФ на территории Королевства.