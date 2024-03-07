Аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ 22 марта

ЦБ на следующем заседании 22 марта оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Такой прогноз дал «Газете.Ru» аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«Ускорение роста ВВП и промышленного выпуска в январе указывает, что российская экономика близка к состоянию перегрева. Кроме того, в феврале ускорился рост государственных расходов, поэтому ЦБ придется учитывать больший фискальный импульс в своей борьбе с инфляцией. Полагаем, это решение будет совпадать с ожиданиями участников финансового рынка», — отметил Трифонов.

Поэтому значимого эффекта на курс рубля и ставки по вкладам и кредитам аналитик не ожидает. Он допустил, что инфляция продолжит снижаться, но низкими темпами — темпы роста цен составят ближе к 5% к концу года, чем к 4%, таргетируемых ЦБ.

В апреле Трифонов предрек ослабление рубля, особенно если его усиление перед выборами будет значительным. Из иностранных валют наиболее привлекательными являются евро, японская иена и валюты тихоокеанского региона, уточнил аналитик.

«Но решение о сбережении в этих валютах необходимо принимать с учетом санкционных рисков. С учетом доступных российскому инвестору инструментов, высокой ключевой ставки и потенциальных привлекательных историй на российском фондовом рынке, уместно большую часть сбережений формировать в рублях», — посоветовал Трифонов.

Тем не менее для снижения валютных рисков часть портфеля аналитик рекомендовал формировать в иностранных валютах.

16 февраля ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%. До этого она была повышена пять раз подряд.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал «Газете.Ru», что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки в самое ближайшее время.