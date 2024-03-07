Названа самая популярная программа ипотеки в РФ

В первые месяцы 2024 года доля семейной ипотеки в общем объеме льготного кредитования в России взлетела до рекордных показателей — более 50%. Об этом рассказала «Газете.Ru» директор по стратегическому маркетингу и продукту девелоперской компании Level Group Александра Мамохина.

«Только в начале 2024 года доля семейной ипотеки выросла относительно показателей 2023 года на 6-11 п.п. и по состоянию на начало 2024 года доля семейной ипотеки составляет более 50% от общего объема льготного ипотечного кредитования», — привела статистику Мамохина.

«В начале 2024 года мы уже видим долю 43% от общего количества ипотечных сделок с использованием семейной ипотеки, это на 6 п.п. больше, чем в 2023 году», — отметила она.

При этом доля сделок с использованием ипотеки с господдержкой значительно просела — почти на 30 п.п. до 11% от общего числа ипотечных кредитов.

Одновременно растет популярность IT-ипотеки. По данным Мамохиной, в начале 2024 года доля этого ипотечного продукта достигла в России 12% против 7-8% в середине 2023-го. В Level Group на IT-ипотеку сейчас приходится 27% всех выданных кредитов — вдвое больше, чем в среднем за 2023 году (15%).

До этого Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека».

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