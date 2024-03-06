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«Интер РАО» рассмотрит вопрос досрочного снятия Ковальчука с поста гендиректора

Совет директоров «Интер РАО» рассмотрит возможность досрочной смены гендиректора

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Совет директоров ПАО «Интер РАО» намерен рассмотреть вопрос досрочного прекращения полномочий действующего главы российской энергетической компании Бориса Ковальчука. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя пресс-службы организации Николая Горелова.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании совета директоров. Тогда же руководство компании примет решение об избрании нового генерального директора ПАО «Интер РАО».

Таким образом Горелов подтвердил информацию о планах компании, которая была опубликована на портале раскрытия корпоративной информации. В сообщении отмечалось, что ближайшее заседание совета директоров ПАО «Интер РАО» запланировано на 14 марта. При этом одной из ключевых тем обсуждения должно стать снятие Ковальчука с занимаемой им должности.

5 февраля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «Интер РАО». В ходе мероприятия Ковальчук доложил российскому лидеру о росте выручки энергетической компании. Как он сказал, в период с 2009 по 2023 год этот показатель увеличился с 69 млрд рублей до более чем 1,3 трлн рублей.

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