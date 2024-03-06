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Каир обвалил курс фунта ради кредита от МВФ

Центробанк Египта зафиксировал рекордное падение фунта к доллару

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Shutterstock/FOTODOM

Египет серьезно ослабил курс национальной валюты, допустив ее обвал до рекордно низких отметок по отношению к доллару. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, такой шаг предпринят в рамках переговоров с Международным валютным фондом по расширению программы кредитной помощи стране.

После открытия торгов египетский фунт рухнул с 30,85 до более чем 50 единиц за доллар США — уровня, который власти долгое время пытались отстоять. Большая гибкость валютного курса является одним из ключевых требований МВФ для подписания нового соглашения по кредитной программе на $3 млрд с возможностью ее расширения, пишет издание.

«Центробанк Египта заявил, что его действия «подкреплены неизменной поддержкой многосторонних и двусторонних партнеров» и что «обеспечено достаточное финансирование для предоставления валютной ликвидности», — указывает агентство.

По данным СМИ, после объявления о девальвации стоимость египетских еврооблигаций подскочила, а спред к гособлигациям США сузился до минимума с июня 2021 года — 529 базисных пунктов.

Как отмечают аналитики, предпринятые Каиром шаги проложили путь к достижению договоренности с МВФ. Неназванный высокопоставленный чиновник сообщил Al Qahera News, что соглашение будет подписано «в течение нескольких часов», уточняет издание.

Накануне стоимость турецкой лиры обновила исторический минимум.

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