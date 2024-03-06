Россияне стали чаще пользоваться маркетплейсами в 2023 году

Большинство россиян (67%) покупали что-либо в интернет-магазинах в 2023 году, следует из данных опроса Яндекс Маркета и компании Gfk Rus.

По данным опроса, быстрее всего количество пользователей интернет-магазинами увеличивается в малых городах и селениях (+12 п.п.). Лидером по количеству покупателей на маркетплейсах стала Москва (78% жителей).

Аналитики отметили, что пользователи маркетплейсов стали чаще использовать программу лояльности (74%) и скидками (76%).

По данным опроса, при выборе товаров около трети пользователей (27%) выбирают те товары, на которые можно оформить в рассрочку. Чаще всего таким способом пользуются при покупке смартфонов и аксессуаров к ним (26%), компьютеров и ноутбуков (16%), а одежду и обувь – 13%.

Также опрос показал, что в 2023 году чуть больше трети покупателей (39%) заходили на маркетплейсы в поисках товаров со скидками, 38% — для поиска интересных товаров, а 31% пользователей искали вдохновение.

При выборе интернет-магазинов россиянам наиболее важно наличие низких цен, быстрой доставки и широкого ассортимента. Также на выбор пользователей влияет наличие возможности сравнить цену и отзывы.

Исследование Яндекс Маркета также показало, что россияне чаще совершают покупки через приложения маркетплейсов со смартфонов, чем с компьютеров.

В исследовании Яндекс Маркета и Gfk Rus приняли участие 3,4 тыс. респондентов. Все опрошенные покупали что-то на маркетплейсах в 2023 году. Также в исследовании приводятся результаты телефонного опроса среди 1,8 тыс. человек.