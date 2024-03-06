Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще пользоваться маркетплейсами в 2023 году

Яндекс Маркет: аудитория интернет-магазинов увеличилась до 67% в 2023 году

close
100%
Shutterstock

Большинство россиян (67%) покупали что-либо в интернет-магазинах в 2023 году, следует из данных опроса Яндекс Маркета и компании Gfk Rus.

По данным опроса, быстрее всего количество пользователей интернет-магазинами увеличивается в малых городах и селениях (+12 п.п.). Лидером по количеству покупателей на маркетплейсах стала Москва (78% жителей).

Аналитики отметили, что пользователи маркетплейсов стали чаще использовать программу лояльности (74%) и скидками (76%).

По данным опроса, при выборе товаров около трети пользователей (27%) выбирают те товары, на которые можно оформить в рассрочку. Чаще всего таким способом пользуются при покупке смартфонов и аксессуаров к ним (26%), компьютеров и ноутбуков (16%), а одежду и обувь – 13%.

Также опрос показал, что в 2023 году чуть больше трети покупателей (39%) заходили на маркетплейсы в поисках товаров со скидками, 38% — для поиска интересных товаров, а 31% пользователей искали вдохновение.

При выборе интернет-магазинов россиянам наиболее важно наличие низких цен, быстрой доставки и широкого ассортимента. Также на выбор пользователей влияет наличие возможности сравнить цену и отзывы.

Исследование Яндекс Маркета также показало, что россияне чаще совершают покупки через приложения маркетплейсов со смартфонов, чем с компьютеров.

В исследовании Яндекс Маркета и Gfk Rus приняли участие 3,4 тыс. респондентов. Все опрошенные покупали что-то на маркетплейсах в 2023 году. Также в исследовании приводятся результаты телефонного опроса среди 1,8 тыс. человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами