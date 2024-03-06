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Стоимость золота установила новый исторический максимум

Впервые в истории стоимость тройской унции золота преодолела отметку в $2150

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Павел Лисицын/РИА Новости

Цены на золото обновили исторический максимум и впервые в истории превысили отметку $2,15 тыс. за тройскую унцию на торгах в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют данные с сайта биржи Comex.

В моменте стоимость тройской унции достигла отметки в $2153 +(0,51). По состоянию на 17:45 стоимость металла скорректировалась до $2151,1(+0.42%).

«Растущие ожидания снижения процентных ставок, которые повышают привлекательность недоходных слитков, после недавних слабых экономических данных в США, а также опасения неизбежной коррекции на фондовых рынках привели к сильному спросу на альтернативные классы активов, такие как биткойны и золото», — рассказал Reuters аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

В свою очередь, аналитики UBS ожидают, что при снижении ставки ФРС к середине года спотовая цена золота достигнет $2250 за унцию к концу 2024 года, поддерживаемая покупками центральных банков и спросом из Китая.

До этого россиянам рассказали, какие вложения принесли самый высокий доход в 2023 году.

Ранее в России спрогнозировали цены на золото в 2024 году.

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