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Россияне продолжают кредитоваться несмотря на высокие ставки

Frank RG: феврале банки выдали займов на 22,6% больше, чем в январе

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Global Look Press

Спрос россиян на кредиты не снижается, несмотря на рост ставок и ужесточение условий выдачи займов. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на подсчеты Frank RG.

В феврале 2024 года объем выданных гражданам кредитов превысил 1 трлн рублей, что на 22,6% или 189 млрд рублей больше, чем в январе. По сравнению с февралем 2023 года рост составил 3,3%.

Наибольший рост в годовом выражении продемонстрировал сегмент автокредитования. Здесь объем выдач достиг 171,4 млрд рублей, увеличившись на 115,6% к февралю прошлого года и на 29,4% к январю текущего. Аналитики связывают это с восстановлением авторынка, а также господдержкой и программами автопроизводителей. В количественном выражении также был зафиксирован рост на 28% за месяц.

Ипотечное кредитование показало наименьшую динамику. Объем выдачи ипотеки в феврале вырос на 16,9% к январю, до 322,5 млрд рублей, но снизился на 24% в годовом выражении. Это связано с ужесточением условий льготной ипотеки и ростом ставок по рыночным кредитам до 17-19% годовых.

Кредиты наличными увеличились на 27,6% за месяц, до 495 млрд рублей. А единственным сегментом со снижением стало POS-кредитование (-9,5%, до 35,7 млрд рублей).

Высокий спрос эксперты объясняют ужесточением условий кредитования со стороны банков в конце 2023 года. По данным ЦБ, «степень жесткости» в розничном сегменте оказалась выше уровня II квартала 2022 года.

До этого россиянам назвали случаи, когда банк может списать деньги с карты без их согласия.

Ранее россиянам дали совет по банковским вкладам.

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