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Китай анонсировал наращивание расходов при ужесточении контроля за ними

Глава Минфина КНР: больше госсредств пойдет на нацпроекты при экономии расходов

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Global Look Press

В Китае озвучили планы по совершенствованию налогово-бюджетной политики страны в 2024 году. Об этом на открывшейся сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) сообщил министр финансов КНР Лань Фоань, передает Синьхуа.

Как передает агентство, он заявил о продолжении активного фискального курса и взвешенной денежно-кредитной политики при улучшении их качества и эффективности.

По словам главы минфина, Пекин намерен «надлежащим образом увеличить бюджетные расходы», обеспечив достаточное финансирование ключевых национальных стратегических задач. Также планируется значительно нарастить выпуск государственных облигаций для стимулирования инвестиций в экономику.

«Китай соответствующим образом повысит интенсивность проактивной налогово-бюджетной политики. Продолжится курс на структурное сокращение налогов и сборов при приоритетной поддержке научно-технических инноваций и развития производственного сектора», — пообещал Лань Фоань.

Вместе с тем министр призвал власти всех уровней «затянуть пояса потуже» и улучшить структуру расходов, обеспечив максимально эффективное использование бюджетных средств в приоритетных направлениях.

«Политика в сфере налогов, спецфондов и гособлигаций будет реализовываться скоординированно и в тесной увязке с денежно-кредитной, промышленной политикой и политикой занятости», — пояснил он.

До этого в РАН объяснили, за счет чего растет товарооборот России с Китаем.

Ранее госдолг Китая побил исторический рекорд.

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