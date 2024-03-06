Стало известно, сколько россиян рискуют остаться без пенсии

Социальный фонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного россиянина. Об этом пишет RTVI со ссылкой на статистику Соцфонда и Росстата.

В 2022 году порядка 21 млн граждан РФ не перечислили денежные средства в Соцфонд. В будущем часть из них рискует остаться без пенсии, поскольку претендовать на выплаты могут лишь те, кто получал официально оформленную зарплату на основном месте работы, предупреждают аналитики.

Данные за 2023 год еще не доступны.

В России довольно развита «серая экономика», отметил Иван Каменев, доцент департамента теоретической экономики ФЭН НИУ ВШЭ. Она присуща сектору малого и среднего бизнеса, где задействовано около 30 млн человек, продолжил он. Граждане, которые получают зарплату полностью или частично в конверте, теряют трудовой стаж при начислении пенсии, напомнил эксперт.

До этого россиян призвали не соглашаться на зарплату в конвертах.

Ранее россияне назвали размер «пенсии мечты».