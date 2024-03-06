Власти намерены ввести единые требования к стандартам организаций

В Госдуме обсуждают законопроект о введении обязательной регистрации стандартов организаций (СТО) и технических условий (ТУ) в Федеральном информационном фонде стандартов. Об это пишет «Коммерсантъ»

со ссылкой на собственные источники.

Эти документы разрабатываются производителями самостоятельно и содержат требования к выпускаемой продукции и технологическим процессам. По данным издания, авторы законопроекта полагают, что отсутствие государственного контроля за СТО и ТУ приводит к росту некачественных товаров на рынке. По некоторым оценкам,

доля такой продукции достигает 60-80%. Как отмечают разработчики, в отличие от ГОСТов, при производстве по СТО и ТУ требования часто не соблюдаются.

Однако в бизнес-сообществе единого мнения по этой инициативе нет. В высококонкурентных отраслях опасаются роста издержек из-за ужесточения контроля и замедления процессов импортозамещения. При этом компании-заказчики жалуются, что недобросовестные поставщики используют СТО и ТУ для выпуска некачественной продукции, особенно после ухода зарубежных производителей.

В Ассоциации производителей СИЗ считают, что законопроект противоречит риск-ориентированному подходу к контролю бизнеса. Ее президент Владимир Котов указывает, что обязательная регистрация ТУ не гарантирует качество, а станет «узким горлышком» для добросовестных компаний из-за ограниченных возможностей технических комитетов.

В Минпромторге поддерживают идею повышения качества продукции, но предлагают доработать законопроект, чтобы исключить излишние барьеры для бизнеса. В Росстандарте также выступают за открытие доступа к СТО и ТУ для обеспечения прозрачности их разработки.

До этого стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о повышении маткапитала.

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