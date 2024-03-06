В UsabilityLab назвали лучшие банковские сервисы для физлиц по итогам 2023 года

Лаборатория UsabilityLab опубликовала результаты ежегодного исследования удобства и доступности банковских сервисов для физических лиц. По данным исследования, рейтинг возглавило мобильное приложение Альфа-Банка и мобильный банк Альфа-Онлайн.

Всего аналитики протестировали сервисы 20 российских банков. При составлении рейтинга учитывался список из 12 критериев, среди которых удобство переводов, оформление вкладов, накопительных счетов и другие.

При составлении рейтинга удобства приложений аналитики учитывали удобство переводов по СБП, обмен валют, оплату ЖКУ и просмотр истории операций. В тройку лучших вошли приложения Альфа-Банка, Банка Открытие и ВТБ. Среди веб-версий лучшими стали Альфа-Банк, ПСБ и ВТБ.

Ранее стало известно, что Альфа-Банк впервые получил международный рейтинг в Китае.