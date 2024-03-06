Аналитик объяснил падение курса евро

Снижение курса евро на торгах Мосбиржи ниже 98 рублей связано с общим укреплением рубля в последние полторы недели. За последние полторы недели рубль укрепился к евро, доллару и юаню на 3%. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Фактором поддержки рубля на прошлой неделе был февральский налоговый период, когда все экспортеры активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом. Российские компании до 28 февраля уплачивали НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги. В пользу рубля выступают высокие цены на нефть — Brent выше $80 за баррель», — пояснил Васильев.

Он назвал другие факторы в пользу укрепления российской валюты — обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров (с возможностью продления после 30 апреля), продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 8,1 млрд руб. в день (с 7 марта 7 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки.

«Жесткая монетарная политика ЦБ замедляет кредитование и снижает спрос на импорт и спрос на валюту. Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях. Против рубля выступают повышенные госрасходы и закупки импорта, и спрос на валюту со стороны иностранных компаний», — отметил аналитик.

По его словам, зарубежные компании продают свою долю в российском бизнесе. Другой негативный триггер для рубля — проблемы РФ в расчетах с Китаем, Индией, Турцией и ОАЭ: США давят на партнеров России, усложняют расчеты и торговлю, заключил аналитик.

По прогнозам Васильева, в марте курс евро составит 96-101 рубль.

По данным Мосбиржи на 13:49 мск 6 марта, евро стоит 98,1 рублей. На торгах курс европейской валюты опускался до 97,98 рублей (минус 82 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов вторника).

Ранее финансист спрогнозировал курс доллара на ближайшее время.