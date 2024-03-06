Стало известно, сколько владельцев QIWI-кошельков хотят вернуть свои деньги

Не все владельцы электронных кошельков КИВИ банка оказались готовы предпринимать какие-то действия для возврата средств. Об этом свидетельствует опрос проведенные финмаркеплейсом «Выберу.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

Данные опроса показали, что лишь 51% респондентов подали заявления на возврат средств. Остальные 49% этого не сделали. 34% опрошенных признались, что не хотят разбираться с необходимыми для возврата документами. 9% ждут, что банк сам вернет им деньги, а 8% предпочли просто потерять средства, чтобы не связывать счет с другими своими счетами.

Респонденты также рассказали, для чего использовали QIWI-кошельки. 41% завели счета много лет назад, когда они были модными. 29% платили через них за игры и подписки, обходя санкции. 19% оплачивали телефон и мелкие расходы, а 11% держали на кошельках «тайную заначку» от супругов.

«Деньги на электронных кошельках не страхуются, но клиенты КИВИ банка могут вернуть остатки, заполнив заявление и отправив его с копией паспорта в банк. Однако многие предпочитают забыть о небольших суммах, чем тратить время на возврат», — прокомментировал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у КИВИ банка, а на следующий день удалил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Ранее вкладчикам КИВИ банка начали выплачивать страховое возмещение.