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Европа оказалась на грани продовольственного кризиса

Bloomberg: продовольственная ситуация в Европе продолжает ухудшаться

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CactusFrankS/twitter.com

Риски продовольственного кризиса в Европе усиливаются на фоне участившихся природных катаклизмов и ухудшения отношений с рядом стран. Вопрос состоит лишь в том, когда конкретно в регионе станет не хватать продуктов, пишет Bloomberg.

Европа традиционно являлась одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов питания, от зерна и молочных продуктов до свинины и оливкового масла. В среднем на продукты питания в 2021 году уходило всего 14% расходов европейских домохозяйств по сравнению с примерно 60% в Нигерии и 40% в Египте.

Однако в последние три года ситуация стремительно ухудшалась. Участившиеся погодные и климатические явления регулярно наносят ущерб фермерам. Так, в 2022 году урон экономике Европы от катаклизмов превысил €50 млрд евро. В то же время стоимость удобрений и энергии, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур и поддержания работоспособности теплиц, резко возросла после начала СВО.

Такими темпами к 2025 году рыба, мясо и ряд других продуктов питания могут попросту пропасть из европейских продуктовых магазинов, а в городах вырастет уровень преступности, предупреждают аналитики.

До этого газета Les Echos писала, что французы стали реже покупать хлеб и выпечку в булочных на фоне постоянно растущих цен.

Ранее сообщалось о сохранении стойкой инфляции в ЕС на фоне дорогого топлива.

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