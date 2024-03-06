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Российские предприниматели захотели развивать бизнес в Азии и СНГ

Почти 50% опрошенных бизнесменов в РФ хотят развивать свой бизнес за рубежом

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Shutterstock

В текущем году открыть свой бизнес за рубежом планирует 21% опрошенных российских предпринимателей, а в ближайшие четыре года — 28%. Это следует из опроса аналитического центра форума «Мир возможностей — Дубай». Его результаты есть у «Газеты.Ru».

34% опрошенных бизнесменов рассматривают развитие бизнеса за границей, но не уверены в том, что смогут выйти на новый рынок в краткосрочной перспективе. 17% не планируют выход на зарубежные рынки.

Самые востребованные рынки — это Азия (так ответили 25% респондентов), СНГ (22%), Ближний Восток и Северная Африка (20%).

Среди самых перспективных направлений предприниматели называют торговлю (69%), сферу услуг (63%), IT-сферу (57%), финансы (55%) и строительство и недвижимость (48%).

«Среди азиатских стран бизнес чаще всего рассматривает Турцию и Китай. Одним из самых перспективных направлений остается ОАЭ. Для российских компаний Дубай и другие эмираты — это окно возможностей для развития бизнеса с остальными странами Ближнего Востока, Африкой, Юго-Восточной Азией, Пакистаном, Индией», — отметил исполнительный директор школы бизнеса «Синергия», соорганизатор форума «Мир возможностей» Александр Рагиня.

Помимо роста прибыли, от выхода на новые рынки ждут привлечение новых партнеров и инвестиций (18% и 14% опрошенных соответственно). 32% респондентов рассматривают открытие бизнеса в новой стране как хаб для выхода на рынки других стран региона.

При этом прогноз по организации бизнес-процессов за рубежом достаточно оптимистичен: 27% предпринимателей считают, что решат этот вопрос за один год или менее, 43% планируют наладить операционную деятельность за один-три года, а 30% полагают, что на это уйдет три-пять лет.

Среди тех, кто не планирует выходить на рынки зарубежных стран (17% респондентов), 19% назвали причиной волатильную экономическую ситуацию за рубежом. Еще 14% — нехватку знаний о зарубежных рынках, а 26% — нехватку квалифицированных специалистов и надежных партнеров. 33% предпринимателей устраивают результаты работы в России, и они планируют расширять бизнес внутри страны.

Участниками опроса стали 1000 российских предпринимателей.

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