«Леруа Мерлен» сменила название

Российская «дочка» французского ритейлера Leroy Merlin сменила название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид», рассказали РИА Новости в компании. Это связано с передачей бизнеса в управление локальному менеджменту.

«Решений о ребрендинге на текущий момент не принято», — уточнили источники агентства.

Переименование юридического лица никак не скажется на операционной деятельности, ее стратегических планах и работе сотрудников, заверили в компании.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин в России был открыт в 2004 году в Московской области. По последним данным, сейчас в стране у ритейлера 112 магазинов в 66 городах и 45 тыс. сотрудников.

В 2023 году французская компания возглавила топ-50 крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes.

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