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Россиян предупредили о скором подорожании иномарок

Цены на автомобили с 1 апреля вырастут до 30% из-за новых ограничений

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Geely

Стоимость автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), со следующего месяца может вырасти до 30%, предупреждают эксперты. Причина в новых ограничениях на параллельный импорт, пишет РБК.

Дело в том, что с 1 апреля в РФ вступают новые правила ввоза авто. Если цена машины изначально была занижена, то при въезде в РФ теперь придется заплатить повышенный утилизационный сбор, в который войдет размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и странами ЕАЭС.

Особо жесткие требования распространяются на ввоз электромобилей и параллельных гибридов. С апреля они смогут поступать в Россию только при непосредственном прохождении таможни на территории РФ.

«По сравнению с Киргизией, при прохождении таможни в России для электромобиля цена увеличивается на 20-30%. Скажем, если сейчас автомобиль из Китая в Москве стоит под ключ $50 тыс., то после принятия новых мер его цена увеличится до $65 тыс.», — заявил основатель компании Rucars Роман Рассудков.

В последнее время россияне стали реже покупать новые автомобили. Так, по итогам 2023 года число обращений владельцев автомобилей в возрасте до трех лет в автосалоны сократилось на 9%.

Ранее сообщалось о росте цен на запчасти для отечественных машин.

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