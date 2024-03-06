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В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России

Кабмин Латвии утвердил список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Правительство Латвии утвердило список запрещенных к ввозу товаров из Российской Федерации и Белоруссии. Соответствующее постановление вступит в силу с 8 марта, сообщается на сайте латвийского кабинета министров.

Под запрет попала продукция сельскохозяйственная и кормовая продукции из РФ и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение.

В список запрещенных продуктов включены овощи и корнеплоды, в частности картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох, фасоль, грибы, причем как сырые, так и маринованные и консервированные. Запрет также распространяется на яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды, как сырые, так и сушеные.

Кроме того, в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу, рожь, гречку, кукурузу, овес и ячмень, а также корма для животных, муку и гранулы из мяса и мясных и рыбных субпродуктов, арахисовое, льняное, рапсовое и соевое масло.

22 февраля сейм Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

Ранее власти Латвии запретили радио и телевидению республики вещать на русском языке.

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