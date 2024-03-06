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Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8 марта

ВТБ: почти половина женщин мечтает о неожиданном подарке

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Shutterstock

Почти 50% женщин мечтают о неожиданном сюрпризе к 8 Марта, а еще 30% предпочли бы деньги, чтобы самим выбрать желанную вещь. Об этом свидетельствует опрос ВТБ и банка «Открытие», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Традиционные букеты хотели бы получить 27% женщин, а 21% будут рады подарочному сертификату. Однако часть опрошенных (5%) заявили, что не хотят никаких подарков.

Более половины женщин (55%) не планируют тратить деньги на подготовку к празднику — салоны красоты, макияж и наряды. В целом они готовы потратить до 10 тыс. рублей, чтобы выглядеть на все 100%. Так, 32% женщин отметили, что истратят 3-5 тыс. рублей. Траты до 3 тыс. планируют 16% опрошенных, а 10% готовы выложить 5-10 тыс. Только 3% дам потратят более 10 тыс.

Мужчины по традиции подарят женщинам цветы (43% опрошенных). Еще 34% преподнесут неожиданный сюрприз, а 17% выберут в качестве подарка деньги. Меньшинство (6%) помогут обновить гардероб. В целом большинство мужчин (63%) потратят на презенты до 5 тыс. рублей, 20% — от 5 до 10 тыс., а 7% — свыше 10 тыс. рублей.

При этом большинство россиян (69%) положительно относятся к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта.

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