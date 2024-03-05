Нефтяники «Роснефти» из ХМАО-Югры поделились секретами мастерства на выставке «Россия»

Уникальные экспонаты пополнили экспозицию «Роснефти» на выставке «Россия» на ВДНХ. В рамках Дней Ханты-Мансийского автономного округа-Югры нефтяники и геологи предложили посетителям павильона нефтяной компании не только посмотреть, но и потрогать руками настоящее буровое оборудование, а также фрагменты породы из недр земли. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Экспозиция под названием «Потрогай профессию» в павильоне «Роснефти» позволяет сравнить два бура: новый и после проходки скважины, увидеть, какие следы остались на сверхпрочном металле, который пробивал путь к залежам нефти.

Также гости выставки могут увидеть образцы керна — пород, отобранных при бурении. В том числе содержащие нефть или, как их называют профессионалы — нефтенсыщенные.

На экспозиции представили компоненты оснастки для гидроразрыва пласта и образцы проппанта — маленькие шарики, которые удерживают раскрытыми трещины, образовавшиеся в породе после гидроразрыва, и, тем самым, дают возможность нефти попадать в скважину.

Также гостям предложили посетить лекцию «Почувствуй себя геологом» во время которой можно узнать о строении нефтяного месторождения и методах поиска полезных ископаемых.

Кроме того, посетители выставки могут поучаствовать в экспериментах и попробовать себя в роли геологов.

Гости павильона «Роснефти» познакомились с историей открытия нефтегазовых месторождений в Югре. Представители компании рассказали о крупнейшем в России Самотлорском нефтяном месторождении.

В павильоне проходят выступления артистов, посетители могут принять участие в мастер-классах по созданию народной игрушки и викторинах.

В «Роснефти» отметили, что ХМАО-Югра является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.

Доля «Роснефти» в нефтедобыче региона составляет 40%.

Тематические Дни Ханты-Мансийского автономного округа-Югры продлятся в павильоне «Роснефти» до 10 марта.