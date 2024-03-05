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Автономии Гагаузия хотят сократить финансирование

Власти Молдавии планируют сократить финансирование Гагаузии

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Shutterstock

Депутаты правящей Партии действия и солидарности Молдавии планируют добиться сокращения финансирования автономии Гагаузия из государственного бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Конституционный суд республики признал данное сокращение финансирования незаконным.

По словам председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Молдавии Раду Мариан заявил, что решение КС было принято к сведению. Он подчеркнул, что от суда ожидают мотивированную часть решения, на основе которого планируют вмешаться посредством нового закона.

Раду добавил, что комиссия добьется того, чтобы возмещение НДС в автономии осуществлялось так же, как и в других регионах страны.

До этого Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционными поправки в Налоговый кодекс республики, которые касаются возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета автономного образования Гагаузии.

Глава Конституционного суда страны Домника Маноле заявила, что решение инстанции является окончательным и вступает в силу с момента его принятия.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили о готовности страны помогать Гагаузии.

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