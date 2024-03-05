МТС опубликовала финансовые результаты за 2023 год

Выручка Группы МТС за 2023 год увеличилась на 13,5% год к году до 606,0 млрд руб. Это следует из опубликованных финансовых и операционных результатах цифровой экосистемы за четвертый квартал и 2023 год в целом.

Создатель сообщества «Инвестируй или проиграешь» Юрий Козлов объяснил, что таких результатов группе удалось достичь благодаря уверенному росту доходов во всех сегментах. Он подчеркнул, что показатель роста выручки превзошел ожидания экспертов и консенсус-прогноз рынка.

Так, доходы МТС от услуг связи выросли на 6,5% до 440,1 млрд руб. Эксперт объяснил рост тем, что в конце 2023 года правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года, которая позволяет операторам повышать цены на связь выше уровня инфляции.

Также он отметил рост количества экосистемных клиентов МТС на +11,9% до 15,1 млн человек. «Благодаря одной из крупнейших экосистем в стране, МТС успешно максимизирует выручку на одного клиента, а развлекательные сервисы, такие как KION, «МТС Музыка» и «Строки», пользуются высоким спросом среди клиентов», — отметил Козлов.

По его словам, компания занимает ведущие позиции на рынке B2B в России и успешно увеличивает свою выручку благодаря использованию технологий интернета вещей, интеллектуальных систем связи и коммуникационных сервисов под брендами МТС Link и МТС Exolve. Отмечается, что рост сегмента составил 17% год к году. При этом в 2023 году в мероприятиях на сервисе МТС Линк приняли участие 30 млн человек.

Основатель сообщества «ИнвестократЪ» Георгий Аведиков отметил, что ожидания о том, что обслуживание долга на фоне роста ключевой ставки начнет негативно влиять на маржинальность, не оправдались.

По его словам, очень хорошо себя чувствует финтех вертикаль, результаты которой оказывают влияние на результаты всей группы. Так, в 2023 году розничный кредитный портфель банка вырос на 33% до 339 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась до рекордного уровня и достигла 12,5 млрд рублей.

«Помимо хорошего роста выручки, мы видим двузначный рост по чистой прибыли группы — +67,5% год к году. Существенный вклад внес рост доходов от основной деятельности, а также контроль менеджмента над издержками», — сказал Аведиков.

Одним из драйверов роста бизнеса остается экосистема и переток клиентов между сервисами, которые предлагает компания, считает эксперт.

«Это подтверждается тем, что помимо роста Телеком и Финтех сегментов, хороший рост демонстрирует Adtech. За год выручка выросла на 47,9% год к году, и такая динамика может сохранится и в будущем», — сказал он.