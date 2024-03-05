Финансист спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

После увеличения покупок Минфином иностранной валюты — 7 марта — курс доллара составит от 88 до 93 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Покупки иностранной валюты Минфином в рамках исполнения бюджетного правила заметно увеличатся в новом месячном периоде, который стартует 7 марта. Это вряд ли окажет влияние на курс рубля, поскольку в первой половине 2024 года данная сумма корректируется на 11,8 млрд рублей ежедневных продаж инвалюты ЦБ РФ, связанных с использованием Фонда национального благосостояния», — отметил эксперт.

То есть продажи валюты продолжатся, но немного сократятся, уточнил Короев. К тому же рост спроса на инвалюту со стороны Минфина отражает увеличение нефтегазовых доходов бюджета, что является позитивом для рубля на более долгосрочном горизонте, заключил эксперт.

Рубль на торгах Мосбиржи 5 марта поначалу умеренно дешевел, но вскоре стал возвращать утраченные позиции. В середине торгов восходящая динамика российской валюты усилилась, ее курс обновил дневной максимум и находится в умеренном плюсе. По данным Мосбиржи на 17:57 мск, доллар стоит 90,8 рублей. По сравнению с уровнем закрытия торгов 4 марта, американская валюта подешевела на 50 копеек.

Ранее финансист объяснил ослабление курса рубля.