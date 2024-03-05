Казахстан планирует нарастить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан намерен значительно нарастить объемы транзита российского газа в Узбекистан. Об этом сообщает ТАСС.

По данным, озвученным на коллегии министерства энергетики республики, если в 2023 году транзит был запущен в объеме до 3 млрд кубометров, то с 2026 года он планируется на уровне 11 млрд кубометров в год.

Как отметил глава ведомства Алмасадам Саткалиев: «В прошлом году с участием главы государства запущен транзит российского газа до 3 млрд кубометров в год через территорию нашей страны в Узбекистан».

Старт прокачки газа из России в Узбекистан по территории Казахстана дали в октябре 2023 года президенты трех стран — Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев. Газ идет по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр».

До этого стало известно, что Казахстан обсуждает с Германией увеличение поставок нефти по «Дружбе» до 2 млн тонн в год.

Ранее Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.