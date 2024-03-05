Аналитики выявили районы-лидеры по квартирам комфорт-класса в столице

Более половины квартир комфорт-класса в новостройках Москвы сосредоточено в трех округах — САО, ЮВАО и ЗАО. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

На первичном рынке жилья этого сегмента в старых границах столицы реализуется 1,1 млн кв. м, или 23,9 тыс. лотов.

«59,9% такого жилья находится на заключительной стадии строительства, 5,5% — на этапе монтажных работ, а 34,6% — на начальной стадии. В 2023 году вышло 26 новых проектов комфорт-класса с квартирами, но предложение на старте строительства сократилось на 13,4%. Доля продаж на этапе котлована выросла вдвое — с 15,6% до 33,1%. Получилось вымывание объемов начальной стадии и прирост на 2,6 раза на заключительных этапах», — отметила руководитель отдела аналитики и консалтинга компании Елена Чегодаева отметила.

Лидирует по присутствию комфорт-класса Северный округ — 19,6% предложения. Следом идут ЮВАО (18,8%) и ЗАО (14,1%). Таким образом, на эту тройку приходится 52,6% квартир данного сегмента.

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