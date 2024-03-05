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Казахстан увеличит поставки яиц в Россию

Казахстан планирует поставлять в Россию по миллиону яиц в месяц до конца года

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Shutterstock

Казахстан планирует увеличить поставки пищевых яиц в Россию. С марта по декабрь 2024 года страна намерена отправлять РФ по миллиону яиц ежемесячно, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию яичных производителей республики.

«Мощности птицефабрик позволяют нарастить объем производства яиц без ущерба внутреннему рынку Казахстана», — отмечается в сообщении.

В феврале в Россию поступило свыше 600 тыс. казахстанских яиц. Москва договорилась о дополнительных поставках с Астаной месяцем ранее. Причиной стал ажиотаж на яйца среди россиян на фоне роста цен.

Подробнее о яичном кризисе в России — в материале «Газеты.Ru».

До этого министерство сельского хозяйства Казахстана ввело запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом из других стран. Ограничение носит временный характер и будет действовать полгода начиная с 1 мая.

Ранее аналитики спрогнозировали рост цен на яйца к маю.

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