Стало известно, что угрожает росту экономики Китая

Слабый внутренний спрос на китайскую продукцию и избыток производственных мощностей представляют основные риски для сохранения темпов роста ВВП страны, заявил премьер-министр КНР Ли Цян. Его слова приводит Financial Times.

По словам политика, база для непрерывного восстановления и улучшения экономики Китая после кризиса все еще не является достаточно прочной.

Правительство КНР установило целевой показатель роста ВВП на 2024 год на уровне 5%. Аналитики FT назвали озвученную цель слишком амбициозной.

В прошлом году Пекин также ориентировался на прирост в 5%, при этом по итогам года этот показатель составил 5,2%.

До этого Народный банк Китая рекордно снизил ставку по кредитам. Таким образом местные власти пытаются оживить рынок недвижимости, который находится в глубоком кризисе.

Ранее Китай столкнулся с рекордной дефляцией на фоне кризиса спроса.