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Налоговые поступления в бюджет РФ достигли рекорда

Россия собрала ₽36,2 трлн налогов в 2023 году при замедлении роста сборов

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2023 году выросли на 7,7% к 2022 году — до ₽36,2 трлн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные подсчетов сети FinExpertiza.

Это немногим выше инфляции в 7,42%, но рост сборов замедлился вдвое по сравнению с первым годом санкций, пишет издание.

В январе-феврале произошел обвал поступлений из-за эмбарго на нефть и ценового потолка. Накопленным итогом сборы превысили уровень 2022-го лишь с августа после налаживания логистики в дружественные страны.

По данным ФНС, нефтегазовые доходы сократились на 13,6% из-за волатильности рынков и снижения цен на углеводороды. Сборы НДПИ упали на 11,1% до ₽9,5 трлн. Зато ненефтегазовые доходы выросли на 16%, или ₽3,8 трлн.

Свыше 27% всех сборов (₽10 трлн) пришлось на НДПИ. На втором месте налог на прибыль (22%) с ростом на 25% до ₽8 трлн. Также бизнес заплатил ₽315,5 млрд налога на сверхприбыль, пишет газета.

НДС внутри страны обеспечил 20% поступлений, НДФЛ - 18%, имущественные налоги — 5%, НДД — 4%.

Наибольший рост налогов был в Москве (+₽1,95 трлн), Санкт-Петербурге, Подмосковье, Свердловской и Ленобласти. А упали сборы в нефтегазовых регионах вроде Иркутской области, ХМАО и Якутии.

В ФНС прогнозируют как минимум сохранение нынешнего уровня поступлений в 2024 году. Экономика адаптировалась к новым реалиям, а за счет наращивания ненефтегазовых сборов до +20% к 2021 году бюджет постепенно дедолларизируется.

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