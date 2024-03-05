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Госдолг Китая побил исторический рекорд в 2023 году

Государственный долг Китая вырос на 12% до $4,2 трлн из-за замедления экономики

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Depositphotos

Государственный долг центрального правительства Китая по итогам 2023 года достиг рекордных $4,2 трлн, увеличившись почти на 12% за год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад, представленный на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Задолженность центрального правительства составила 30,03 трлн юаней ($4,244 трлн), или около четверти ВВП страны. Госдолг Китая растет минимум с 2005 года, когда он был около $400 млрд.

Общий объем непогашенного долга местных правительств достиг ¥40,737 трлн ($5,756 трлн), в том числе ¥15,869 трлн ($2,24 трлн) обычных долгов и ¥24,869 трлн ($3,5 трлн) целевых.

По данным Национального института финансов и развития, коэффициент общего левериджа в экономике вырос до рекордных 287,8% ВВП в 2023 году, на 13,5 п.п. выше показателя годом ранее.

Рост опережал заимствования, увеличившиеся лишь на 9,8%, поскольку замедлялся и номинальный рост ВВП — до 4,6% с 4,8% в 2022 году из-за дефляционного давления.

При этом коэффициент долга домохозяйств повысился на 1,3 п.п. до 63,5%, корпоративного сектора — на 6,9 п.п. до 168,4%, государственного — на 5,3 п.п. до 55,9%.

В китайском Национальном институте финансов и развития призывают к более активной политической поддержке для стимулирования спроса и роста. По оценкам института, если заимствования увеличатся на 10%, а номинальный ВВП — на 5% в 2024 году, то коэффициент левериджа превысит 300%.

Институт рекомендует установить целевой показатель номинального роста ВВП на уровне 7% и брать на себя обязательства по усилению стимулов, если он не будет достигнут. Это изменит рыночные ожидания и поможет экономическому восстановлению.

Для роста номинального ВВП предлагается поддерживать бюджетный дефицит, увеличивать заимствования центра для снижения долгов регионов, снизить ставки для удешевления финансирования и проводить скоординированную фискальную политику стимулирования.

До этого Индия начала вытеснять Китай с мирового рынка электроники.

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