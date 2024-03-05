Инвестстратеги спрогнозировали рост стоимости золота до конца 2024 года

К концу 2024 года тройская унция золота (31,1 грамма) на бирже будет стоить $2175. Такой прогноз «Газете.Ru» дали основатели инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов, комментируя взлет цен на золото до $2128 за унцию на торгах Чикагской товарной биржи во вторник.

«На рынке могут сложиться подходящие условия для еще одного скачка цен. В пользу роста сыграет смягчение денежно-кредитных политик центробанками мира, снижение объемов добычи крупнейшими золотодобывающими компаниями и продолжение активной скупки золота для резервов и страховки от геополитических рисков центробанками», — отметил Котегов.

В первой половине 2024 года существенного роста можно не ожидать, счел Белокрылецкий. На последнем заседании Федеральная резервная система США сохранила ставку на прежнем уровне, исходя из текущего состояния рынка труда и уровня инфляции. В феврале золото в основном двигается в пределах торгового диапазона от $2000 до $2050 за унцию, уточнил эксперт.

«Текущие конфликты и грядущие в 60 странах мира выборы побуждают инвесторов обратиться к золоту как к защитному активу. Крупнейшими приобретателями в третьем квартале 2023 года стали Китай, Польша, Турция и Индия, — заключил Котегов.

По словам инвестстратегов, частные инвесторы, желающие заработать на росте золота, могут рассмотреть ряд инструментов. Для тех, у кого есть доступ на зарубежные площадки, актуальны будут ETF на физическое золото или на золотодобывающие компании, либо акции золотодобывающих компаний с учетом их нерыночного риска. На российском рынке можно рассмотреть покупку самого золота через фонд или на бирже как валютную пару либо акции отдельных золотодобытчиков, заключили инвестстратеги.

По итогам 2023 года крупнейший золотодобытчик мира Newmont произвел на 7% меньше золота, а Barrick Cold – на 2% меньше по сравнению с 2022 годом. В 2023 году золото перешло к росту, установив новый исторический максимум 4 декабря. В моменте котировки достигали исторического максимума — $2152,3 за унцию.

Ранее сообщалось, что золото продолжает пользоваться популярностью у россиян.