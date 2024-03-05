Россияне назвали причины, мешающие откладывать деньги

Большинство россиян (87%) тратят отложенные средства на устранение последствий непредвиденных ситуаций. К такому выводу пришли аналитики компании «СберСтрахование» и медиахолдинга Rambler&Co, решившие узнать, с какими сложностями сталкиваются россияне при формировании сбережений.

Согласно опросу, 39% респондентов использовали накопления для оплаты лечения — своего или близких. 23% сообщили, что сбережения понадобились им для ремонта автомобиля. Еще 15% отметили, что пользовались отложенными деньгами в период поиска новой работы. О том, что накопления приходилось тратить на ремонт дома, рассказали 7% участников опроса. 16% указали иные причины.

Проблемы со здоровьем две трети россиян назвали главной опасностью для семейного бюджета — их опасаются 66% респондентов. О возможной потере работы переживает почти каждый пятый (18%), а еще 7% отмечают неприятности с недвижимостью (пожары или заливы). При этом происшествия с автомобилями, несмотря на свою актуальность, беспокоят всего 4% участников опроса. 5% опасаются других неблагоприятных ситуаций.

В случае, если накоплений не хватит для того, чтобы решить проблему, каждый четвертый респондент заявил о готовности взять кредит. Почти столько же ответили, что возьмут недостающую сумму у родственников в долг.

17% сообщили, что продадут что-то из имущества. Одолжить средства у друзей при необходимости решится только один из десяти респондентов, а найти дополнительный источник дохода готовы 7% опрошенных. У остальных 16%, по их признанию, припасены иные способы выйти из этой ситуации.

Для того, чтобы защититься от трат в случае форс-мажора, директор розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов рекомендовал оформлять страховой полис.

«Если случится неприятность, расходы компенсирует страховая компания, а вы сбережете свое время, нервы, силы и сможете быстрее достичь финансовых целей», — заявил Пурсанов.