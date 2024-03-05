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ФАС планирует в ближайшее время начать проверки «Яндекс Такси»

Шаскольский: ФАС начнет проверки «Яндекс Такси» в ближайшее время

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Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время сможет начать проверки »Яндекс Такси». Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

По словам Шаскольского, причиной проверок станет нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке. Он отметил, что на компанию поступило очень много жалоб.

«Компания [Яндекс Такси] действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы», — поделился Шаскольский.

Отмечается, что компания ранее находилась в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки.

До этого ФАС представила проект методических рекомендаций по определению критериев существенного роста спроса на товары и увеличения издержек бизнеса, влияющих на цены.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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