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ЦБ рекомендовал кредитным организациям скрыть иностранных партнеров

ЦБ призвал компании соблюдать конфиденциальность для снижения санкционных рисков

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк направил в кредитные организации письмо с рекомендацией не распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламных материалах информацию о взаимодействии с иностранными партнерами и механизмах международных расчетов. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на документ за подписью зампреда ЦБ Ольги Поляковой, который поступил в банки 27 февраля.

Как указывается в письме регулятора, ограничения необходимы для минимизации санкционных рисков для самих банков и их зарубежных корреспондентов. ЦБ также рекомендовал банкам предупредить своих клиентов-участников внешнеэкономической деятельности о недопустимости публичного раскрытия сведений об иностранных контрагентах.

При этом регулятор оставляет за финансовыми организациями право определять форматы информирования своих клиентов о возможностях проведения международных платежей. Однако ЦБ обращает внимание на необходимость соблюдать осторожность и не раскрывать конфиденциальные данные широкому кругу лиц.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций банки стали более чувствительно относиться к публикации информации о странах, продолжающих сотрудничество с РФ на платежном рынке. Данные по объему и направлениям трансграничных переводов россиян перестали публиковаться на сайте ЦБ.

Снижение прозрачности определенных данных стало мировым трендом для исключения рисков попадания под новые ограничения и давления на партнеров. Для России сохранение конфиденциальности необходимо для стабильности внешнеэкономической деятельности бизнеса.

До этого в ЦБ выразили беспокойство о передаваемых данных банками.

Ранее в Банке России заявили о недооцененности юаня.

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