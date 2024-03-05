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В России выявили новую мошенническую схему накануне 8 марта

Мошенники придумали новую схему для кражи денег у россиян перед 8 марта

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Shutterstock

В России появилась новая мошенническая схема для кражи денег у россиян накануне 8 марта. Ее выявили аналитики Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе F.A.C.C.T.

«Как это часто бывает, киберпреступники используют актуальные инфоповоды, праздники в своих сценариях для атак. С 1 марта злоумышленники начали запускать мошеннические сайты по продаже цветов к 8 марту. Для привлечения жертв злоумышленники заявляют о больших скидках на ассортимент фейкового магазина. После выбора букета, от потенциальной жертвы требуется заполнить контактные данные и адрес доставки, после чего оплатить букет по реквизитам мошенников», — отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

В итоге пользователь теряет деньги. Злоумышленники предлагают приобрести букет из 7 тюльпанов за 903 рубля, а из 101 тюльпана – за 13029 рублей.

Ближе к 8 марта количество различных сценариев, использующих праздник, может увеличиться, допустил Егоров.

«Также киберпреступники могут задействовать схемы и решения, когда желающие приобрести букет рискуют потерять не только деньги, заплаченные за букет, но и все средства со счета, а также данные банковской карты», — сказал Егоров.

Специалисты F.A.C.C.T. рекомендовали проверять через Whois-сервисы дату регистрации доменного имени сайтов. Злоумышленники часто создают сайты незадолго до совершения атак. Нужно проверять информацию на ресурсе: сайты, занимающиеся дистанционной торговлей, обязаны указывать полное фирменное наименование. Указанные данные также стоит проверять на подлинность. Лучше использовать для онлайн-покупок специальные банковские карты, например, виртуальные, которые можно легко обновлять.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, количество атак мошенников на россиян в 2023 году впервые за четыре года уменьшилось на 16% и составило 6,5 млн. При этом доля успешных атак выросла, а средняя сумма хищений увеличилась, констатировал представитель Газпромбанка Алексей Плешков.

Ранее хакеры атаковали россиян через QR-коды в мессенджерах.

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