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Минфин оценил нефтегазовые дополнительные доходы бюджета РФ

Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы в марте на уровне 125,2 млрд рублей

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Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов Российской Федерации ожидает нефтегазовые дополнительные доходы бюджета России в марте на уровне 125,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов... прогнозируется в марте 2024 года в размере 125,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам февраля текущего года нефтегазовые доходы сократились на 31,5 млрд рублей по сравнению с ожидаемыми.

3 марта вице-премьер российского правительства Александр Новак сообщил, что страна сократит добычу и экспорт нефти на 471 тыс. баррелей в сутки. Он отметил, что РФ будет добывать в апреле порядка 350 тыс. баррелей в сутки, а экспортировать 121 тыс. баррелей в сутки.

До этого Новак заявлял, что спрос на нефть в мире будет увеличиваться как минимум в течение ближайших 15 лет. Вице-премьер публично не согласился с тезисами о том, что нефть изживает себя как ресурс, и, сославшись на экспертные прогнозы, заявил, что мировой рост спроса на «черное золото» будет продолжаться еще достаточно долго.

Ранее Еврокомиссия снизила прогноз цен на нефть Brent на 2024 год.

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